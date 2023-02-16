71歲「武打巨星」洪金寶年輕時在電影中有敏捷身手，因此有「最靈活的胖子」封號，不過因為拍動作戲導致全身受傷，曾動過膝蓋手術的他，近年來常以輪椅、拐杖代步，還因為瘦了一大圈，讓外界擔心起他的健康狀況，而近日有網友巧遇洪金寶一家在吃路邊攤，他看上去氣色相當好，而混血妻高麗虹出眾氣質，更是吸引網友目光。

有網友在路邊攤巧遇洪金寶一家，「香港茶餐廳偶遇洪先生夫婦，洪太太本人太漂亮了」，只見洪金寶穿著格紋襯衫搭黑褲，頭戴紳士帽側背黑色小包，大嗑街頭美食，絲毫沒有明星架子，看上去氣色相當不錯。

洪金寶一家人在路邊吃美食。（圖／取自抖音）

洪金寶拄拐杖離開，愛妻（圖左）一旁陪伴。（圖／取自抖音）

此外，57歲混血妻高麗虹也出鏡，穿著藍色襯衫的她，雖然只露出側臉，但依舊可見她五官精緻立體，氣質出眾，完全看不出歲月的痕跡，一行人吃完後，洪金寶拄著拐杖離開，妻子也陪伴在旁，一行人低調又接地氣，獲得網友讚賞。

洪金寶1995年再婚比他小13歲的混血美人高麗虹，兩人婚姻近30年仍恩愛如昔，而高麗虹更為了他淡出演藝圈，甘願當後母不生孩子，專心照顧家庭，夫妻倆也常十指緊扣散步，相當幸福。