受惠高值化產品貢獻提高，運動休閒、戶外機能服飾出貨占比上升，產品平均單價年增超過5%，加上匯兌利益挹注，聚陽去年稅後淨利為35.4億元，年增32.17%，每股稅後盈餘EPS 14.53元，創歷史新高。

對於今年的營運，聚陽指出，農曆春節年假較長、工作天數較短，影響1月營收，2、3月仍在陸續去庫存，因此保守看待第1季，但第2季有望恢復正常營運。

主要以歐美及日本品牌服飾客戶為主的聚陽表示，目前客戶庫存情況符合預期，預估上半年主要營收動能以日系客戶為主，美系客戶則可望在完成庫存去化後，在下半年重返營收成長貢獻。

隨著品牌商加速供應鏈整合，在市場採購趨勢一站式、多地產線模式，聚陽認為，這些優勢聚陽都具備，因此有利取得品牌客戶認同及爭取訂單。

配合服飾消費市場逐漸回溫態勢，聚陽表示，今年仍會持續擴產，預估量雖為個位數成長，但「質的成長將高於量」。

聚陽指出，配合客戶需求下，未來印尼、孟加拉將快速推進產線的升級。高值化產品出貨比例的提升，將可推升獲利成長。

聚陽預期，2023年運動休閒、戶外機能服飾出貨比例可望超過5成。

聚陽更指出，新市場、新客戶、新產品等三個創新，以及供應商集中統合、價值鏈垂直整合以及數位化商品整合等三個整合，這六個成長動能，將是聚陽未來三年營運維持穩增長的競爭優勢。