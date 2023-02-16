南投縣立委補選候選人蔡培慧（右），質疑未支薪的林儒彬如何坐 擁豪宅。（蔡培慧競總提供／廖志晃南投傳真）

南投縣立委補選倒數計時，民進黨副祕書長黃建嘉質疑，國民黨候選人林明溱財產近7000萬元，卻未說明來源，他的兒子林儒彬的財產也未申報；林儒彬則表示，如果民進黨籍縣市長、立委的子女先申報財產，他就會申報財產。

黃建嘉表示，如果林儒彬是公務員，就應該依法財產申報，如果林儒彬不是公務員，就是縣府黑官；林儒彬身為有專用公務停車位的縣府特助，縣府還發了上百篇新聞稿稱得上是縣府高官，卻從來沒有公布財產申報。

林儒彬表示，從林縣長擔任立委後，就是「一人當選、全家服務」，從在國會擔任副主任時，就一直跟鄉親接觸，處理及服務鄉親的需求，接著林縣長選上縣長後，他成為縣長特助，但只是義務職、無給職的角色。

至於財產申報部分，林儒彬表示，依法高階公務人員才需要申報，但他不是公務人員，如果民進黨有那樣的要求，那麼民進黨籍縣市長、立委們，除了本身依法要申報外，也應讓子女先財產申報後，他就會財產申報。