吃龍蝦不用剝殼，而且可以全蝦吃光光，一點殼都不剩！水試所東部海洋生物研究中心開發以AI人工智慧系統自動辨識夜間剛脫去堅硬外殼的龍蝦，在黃金時間內將軟殼龍蝦採收後真空包裝、急速冷凍，不僅省去人工成本，上了餐桌的軟殼龍蝦，更是消費者口感新體驗。

位於台東縣成功鎮的水試所東部中心室內養殖場裡有1桶1桶的龍蝦單身公寓，助理研究員鄭明忠表示，龍蝦在脫殼階段有互相殘食的習性，因此必須有獨居房；另外，裡面還有個祕密武器，就是透過AI影像辨識機器定點定時巡視、監控套房內的動靜，協助傳統水產養殖業導入智慧養殖產業應用。

鄭明忠指出，龍蝦脫殼後會把舊殼中所含的幾丁質和蛋白質攝食再利用，以快速使外殼硬化，工作人員會在辨識系統告知脫殼後30分鐘內立即捕撈，真空包裝後急速冷凍處理；由於龍蝦脫殼多半在夜間進行，傳統養殖必須靠人工巡視，透過自動化管理，可以節省大量人力成本。

東部中心主任何源興表示，上了餐桌的龍蝦要剝殼很麻煩，而且去殼後僅約40％可食，軟殼龍蝦可供應海鮮餐廳、法式餐廳及排餐，而且全蝦吃光光，連殼都沒剩，減少食材廢棄，達到龍蝦全利用的目的，消費者更有全新的吃蝦體驗，也符合業界的期待。

何源興說， 一般龍蝦產地售價每公斤1500到1800元，無殼龍蝦未來預估可到2500元，行情翻轉約5成，可增加養殖戶收益，無殼龍蝦也適合在漁電共生設施下養殖，目前已有養殖及光電業者與東部中心洽談技轉技轉。