美國前總統川普2018年對大陸發起貿易戰，且拜登上任後抗中力道不減，美中緊張局勢急速升溫。但投資巨擘達里歐（Ray Dalio）卻直言，大陸在與美國的貿易戰中佔了上風，隨著人民幣更加廣泛運用在全球貿易，大陸正在贏得貿易戰。

商業內幕報導，全球最大對沖基金橋水基金創辦人達里歐，周三（15日）在杜拜的會議上指出，人民幣越來越廣泛使用在全球貿易上，若單看數據，包括全球貿易占比及主導地位，大陸正在贏得貿易戰。

此外達里歐說，能夠在美中市場之間左右逢源的人，將會是真正的大贏家。

報導指出，川普執政期間發起的貿易戰，直至拜登上任後爭端只增不減。拜登政府持續對盟國施壓，要求加入美國陣營，限制大陸獲得半導體技術能力。與此同時，美國在領空擊落一個大陸偵查高空氣球，兩國緊張局勢進一步升溫。

達里歐警告，美中局勢逼近衝突的邊緣，但這並不代表會越過這條線。不過他強調，美國最大的威脅在國內，基礎建設、教育、政治衝突和領導能力惡化等，都是催生國內問題的原因，「基本上，就是要變強，只要維持健康強大，就會在國內和國際富裕起來」。