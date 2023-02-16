神岡區豐洲社區活動中心欠缺風雨棚架，市議員周永鴻16日會勘，爭取增設太陽能光電板風雨遮蔭棚架。（陳淑娥攝）

台中市神岡區豐洲社區活動中心欠缺風雨棚架，社區班隊遇大熱天或雨天便難以活動，市議員周永鴻16日前往會勘，爭取增設太陽能光電板風雨遮蔭棚架、活動中心建築納入市府管理。市府相關單位分別表示，將帶回研議評估經費以及輔導建物納管。

市議員周永鴻為改善豐洲社區活動中心活動空間，昨邀集市府教育局、社會局、神岡區公所等單位以及豐洲社區發展協會理事長葉玉城、豐洲里里長王文松到場會勘。

周永鴻提到，豐洲社區活動中心戶外場地空間約有190坪，由於缺少戶外遮蔽，社區班隊遇大熱天或雨天，便難以活動。里長王文松、理事長葉玉城都表示，豐洲社區班隊多，若增設風雨設施，對於改善社區活動空間絕對大有助益。

周永鴻指出，因土地權屬為位於活動中心後方的豐洲幼兒園，希望能參考目前推廣學校搭建風雨球場方式，裝設有光電板的遮蔭棚架，除了改善活動空間外，光電板發電還能賣回給台電自籌財源，要求教育局下個月臨時會前完成研議提出方案。

另外，豐洲活動中心30多年前由地方仕紳集資興建，土地屬教育局機關用地，和原縣區許多活動中心一樣，因建物所有權不屬市府而有維管問題。周永鴻希望社會局和神岡公所在社區有共識前提下，能協助輔導建物受市府納管，才有機會向市府爭取修繕經費。

教育局表示，針對增設風雨遮蔽棚架問題，會帶回局裡研議並評估經費；針對活動中心建築納入市府管理，社會局稱社區若有共識，則會輔導建物受市府納管。