石家莊機場今多航班備降，大陸民航華北局：發現一氣球。（紅星新聞）

據紅星新聞報導，有大陸網友今天（2月16日）發佈圖片信息，顯示各地飛往河北省會石家莊的多個航班正在備降或已備降到其他地方。根據「飛常準」航班異常數據服務定制的石家莊正定機場特情定制信息，中午12時左右，多架到達地為石家莊的飛機發出備降航班通知。對此大陸民航華北地區管理局值班工作人員表示，機場當地發現了一個不明飛行物，最後偵查出來是一個氣球。

今天下午2時許，石家莊正定國際機場店話接線員表示，中午11點至1點左右，石家莊正定國際機場空域被佔用，該時間段到達的航班均未落地，備降於其他機場，目前已經恢復正常。

報導稱，正定國際機場該接線員表示，備降於其他機場的航班在恢復正常後會陸續飛回石家莊正定國際機場，若因備降產生延誤，旅客要求理賠，需諮詢現場工作人員。

對此大陸民航華北地區管理局值班工作人員表示，其接到反饋信息說是「發現了一個不明飛行物，最後偵查出來是一個氣球，現在已經恢復正常了。」對該氣球的具體情況，工作人員表示並不瞭解。

此外，不少網友反映蘭州機場也有類似的大批量備降情況。對此，蘭州機場工作人員表示，因為機場這邊是大霧天氣，沒有辦法正常地去起降，所以有些到達航班在銀川、西安等地備降，目前天氣情況轉好，航班起降正在陸續恢復正常。

據「飛常準」石家莊正定機場頁面全局流量顯示，該機場流量正常，正常性為87％，略低於歷史水平。「已執行航班」數量與「預計旅客流量」趨勢圖在12時左右跌至底部，其中「實際」執行的航班數量遠低於「計劃」執行航班，後逐漸恢復。