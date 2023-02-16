弘光科技大學深入南投偏鄉，提升當地照服員健康知識，更編撰布農族語健康書，相關成果衛生局製作成「南投縣偏鄉營養教育不缺席」短片，共同聯名參加國健署「111年度社區營養短片圖文徵選」評比，榮獲動態影像優選獎第2名佳績，備受肯定。

弘光科大營養系落實大學社會責任，去年與南投縣府衛生局合作，在信義鄉偏鄉執行「營造健康新風貌，營養永續、部落食育」課程，由於當地文化健康站照服員對於疾病營養專業知識較缺乏，因此，特別客製化設計課程，執行教育訓練，提升營養照護相關知能。

營養系主任邱雅鈴表示，為了讓當地長輩對於健康教育能更有親切感，特別用布農族語編寫健康書，特別找專業原住民母語老師翻譯，讓原鄉照服員可以用族語為長者講解營養、運動、口腔保健、預防食物中毒的知識，加上圖文方式呈現解說，有「這是我們專屬的書」的感覺，大幅提高接受度。

南投衛生局將相關成果製作成「南投縣偏鄉營養教育不缺席」短片，共同聯名參加國健署「111年度社區營養短片圖文徵選」評比，榮獲動態影像優選獎第2名佳績，全校師生與有榮焉。

邱雅鈴提到，除了已編好布農族語健康教材，也將協助編寫泰雅族語、賽德克族語教材，並請校內原住民學生協助拍短片，讓更多偏遠山區長輩了解均衡飲食重要性，以及糖尿病、高血壓等慢性疾病患者飲食應該注意的地方。