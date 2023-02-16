2月3日(台北時間2月4日)，一列載著化學原料的列車，在美國俄亥俄州東巴基斯坦鎮 (East Palestine)附近發生出脫軌，雖然無人受傷。但是5列車廂破損，氯乙烯外洩後燃燒，火焰和黑煙沖天而起，情景駭人。事故後美國政府將居民疏散大約3天，之後表示情況已好轉，居民可以返家。但民眾仍然非常擔心，對環境汙染、健康風險、寵物、野生動物的生存，都希望政府給足說法。

美聯社報導，星期三，州政府官員到學校體育館舉行鎮民大會，數百名憂心忡忡的居民到場。州政府官員再次堅稱，根據儀器調查，當地空氣品質並無危險，可以安全呼吸，並承諾將繼續監測空氣和水。

隔一天，聯邦政府環保署長邁克•雷根 (Michael Regan)也到小鎮，評估現場環境問題，並聽取居民的意見。

300多名鎮名在體育館裡，熱切的詢問列車出軌後的環境問題。(圖/美聯社)

不過，事故當事者-諾福克南方鐵路公司(Norfolk Southern)的代表沒有到場，理由是其員工的安全問題。這令居民感到不滿。

出軌事故發生近兩周後，人們對他們看到的大量煙霧、持續存在的氣味、寵物和野生動物面臨的風險、對飲用水的影響，以及清理工作都產生了很多擔憂。

許多民眾提出提高致癌率是否增高，以及數百個撤離家庭，應該獲得實質的經濟幫助，還有鐵路公司如何負責，包括法律責任。

關於法律則任，俄亥俄州總檢察長表示，鑑於汙染繼續存在，會考慮對鐵路公司採取司法調查與起訴行動。

州環保局表示，儀器調查顯示，當地飲用水沒有受到污染，地表水的汙染情況也在分析。俄亥俄州自然資源部估計，污染影響了11.2公里的河流，毒死了大約3,500條魚，如鰷魚和鏢魚。

有傳聞稱寵物與家畜因此生病，但官員表示，尚未確認相關動物死亡，如果有，請送去屍檢，由專業實驗室來確定。

諾福克南方鐵路公司表示，公司很有補救的誠意，將成立100萬美元的基金，幫助小鎮居民，以及清除地面、溪流的污染物，並持續監測空氣品質、水品質。

事故的原因可能是機械問題，國家運輸安全委員會表示，可能是前車輪軸承過熱，詳細事故報告將在兩星期內提出。