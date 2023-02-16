鴻海創辦人郭台銘近日與前立法院長王金平會談，並喊話藍營希望能盡速提出辦法，還拋出過去「年輕氣盛」等說法。媒體人黃揚明表示，郭董如果目標是以重返國民黨獲得提名，那如何解除4年前在藍營內部結下的怨就是重中之重，既然要寄人籬下，身段自然得更軟些。但郭董的性格不可能180度轉變，國民黨支持者也很難完全釋懷。郭台銘這一次的起手式確實差了點，或許還不懂郭正亮所說「政治是人心的事業」的奧妙。

「郭董得懂，政治是人心的事業。」黃揚明今(16日)在臉書發文表示，昨天(15日)在節目中聽郭正亮說出這句：「政治坦白講，是人心的事業。跟做生意不一樣，做生意是有利益就大家都來，政治要讓人有感覺、要感動人。」做了一輩子企業家的鴻海創辦人郭台銘，4年前霸氣十足地踏入政治領域，卻碰了一鼻子灰而敗興而歸，當時「年輕氣盛」的他，或許還不懂「政治是人心的事業」的奧妙之處。

黃揚明提到，前年疫情期間，郭董為國為民尋求疫苗管道並耗費鉅資捐贈，確實贏得人心，也有不少人期待他參選2024大選。「但老實說，這一次郭台銘的起手式確實差了點。」首先，解鈴還需繫鈴人，4年前既然與國民黨拆夥，若如今有參選動機，目標是以重返國民黨獲得提名，那麼，如何解除4年前在藍營內部結下的怨，就是重中之重。

黃揚明指出，其實這不是藍營的問題，而是「做人道理」，在商場霸氣的郭董或許覺得4年前的初選過程受了委屈，但同樣4年前的民進黨總統初選，即使賴清德被蔡英文陣營打得很慘，許多人也為賴抱不平，但蔡賴配很快就促成。郭卻帶著郭家軍選擇離開國民黨，另與民眾黨、親民黨結盟，除非這次郭董有非自己不可、且不需仰賴國民黨力量，打算獨力連署參選，否則既然要寄人籬下，身段自然得更軟些。

黃揚明強調，「年輕氣盛」拿來自嘲，對在企業界高高在上的郭董已經是莫大退讓，但聽在很多藍營支持者耳裡，始終等不到一句有誠意的道歉，說了等於沒說。更何況，這句話反而成了網路迷因，恐怕郭董失去了更多真正「年輕氣盛」的人心。捐贈BNT原本是郭董贏得人心的資產，但經營人心事業與經營企業最大的不同就是，時空環境一改變，人心隨時會變。即使感恩郭董捐贈BNT的族群仍所在多有，但不會每一位都死忠。

「性格決定命運，是政壇人士一體適用的真理。」黃揚明直言，郭董的性格不可能在4年內180度轉變，國民黨支持者也很難4年內完全釋懷。這一齣「郭先生來敲門」的戲碼，才剛上演，高潮已不斷。但郭董得切記2019初選的教訓，一旦自己不是那個「Only One」，該如何自處，將是這齣戲碼如何演下去的關鍵。首富，不一定能贏得人心。贏得人心的人，也不一定富有。「政治是人心的事業，請郭董自我發揮一下！」