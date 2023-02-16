好萊塢女星珍西摩爾(Jane Seymour)外型古典、優雅，曾在007電影中性感亮相，出演「龐德女郎」成為不少人心目中的女神，近日她剛過72歲生日，台灣有粉絲還記得她，曬出過去年輕時的照片，美麗模樣掀起網友討論，更表示她是「美國版胡茵夢」，可見多年過去魅力依舊不減。

珍西摩爾昨（15日）剛過72歲生日，台灣有粉絲特別貼出她以往照片祝福生日快樂，並表示珍西摩爾的作品是「生平第一次看到流淚的電影」，照片中珍西摩爾五官深邃，舉手投足風情萬種，掀起許多網友回憶。有人表示一直收藏著珍西摩爾主演電影的光碟，網友直呼：「電影史中若以美來評分，能相提並論的對手屈指可數…」、「我記得我小時候很愛看她的荒野女醫情~」、「美國胡茵夢」、「像從畫裡走出來般的夢幻」、「年輕時漂亮的不像話」、「雖然美但不驕，樣貌與氣質真是經典到無法形容。」

#WyrdWednesday

SOMEWHERE IN TIME (1980)

A young playwright is visited by an old woman the night before she dies & uncovers evidence that he had a relationship with her when she was young. He travels back in time to rekindle what they once had.



📷Christopher Reeve & Jane Seymour pic.twitter.com/rBV2NctxKJ — OldSoul (@takenincontext) April 27, 2022

今年72歲的珍西摩爾身體健朗，心態也很年輕，她開設Instagram帳號不時與粉絲互動，16日她發文感謝粉絲：「你們美麗的文字和生日祝福讓我感動，感謝你們多年來堅定不移的支持，這對我來說非常重要，愛你們，珍」。照片中珍西摩爾穿著藍色洋裝，身姿依舊苗條纖細，完全看不出來已經72歲，狀態維持得非常好。

珍西摩爾發文感謝粉絲。（圖／珍西摩爾Instagram）

出身英國的珍西摩爾17歲因美貌出道，她先天患有虹膜異色症，因此右眼是棕色、左眼是綠色，獨特的特徵讓她迅速在演藝圈脫穎而出，她在1973年被相中演出《007：生死關頭》，年僅22歲就成為「龐德女郎」而走紅，她除了演戲也擔任製作人，1999年更獲得英國女王伊莉莎白二世授予OBE勳銜。