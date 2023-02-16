日本占星網站「占TV」分享12星座最不在乎金錢的排行榜，第一名是牡羊座，只要當下生活如意，且在做自己喜歡的工作，就算薪水低也沒關係；第二名是獅子座，為了提升能力不惜砸錢，甚至會跟別人借錢來自我投資；第三名雙魚座則是愛情至上，面對另一半總能大方掏錢。
第一名：牡羊座
牡羊座按照本能生活，只要當下過得滿意就行，因此對賺錢不太關心，只要做自己喜歡的工作，就算薪水低也沒關係，他們的人生幾乎不會被金錢左右，全憑自己的意志和想法去行動。
第二名：獅子座
獅子座比起金錢更重視自己，為了提升能力、讓自己更加耀眼，他們會把大筆金錢全部砸在自我投資上，而且當手頭的錢花完了，他們甚至可能和其他人借錢，只為打造心目中完美的自己。
第三名：雙魚座
雙魚座將愛情擺在人生第一位，將其視為做重要、珍貴的東西，賺來的錢都會花在和另一半的相處上，像是送禮物等等，如果另一半生活過得很辛苦，他們也會大方掏錢，幫助對方度過難關，而不會花在自己身上。
第四名：射手座
射手座很容易衝動消費，把錢花在一個個想要的東西上，讓錢包瞬間空空如也。
第五名：天蠍座
天蠍座認為世界上還有許多比金錢更有價值的事物，像是夢想、愛情等。
第六名：水瓶座
水瓶座面對興趣愛好時，會毫不節制地砸錢，但面對不感興趣的事物，就絕對一毛錢都不花。
第七名：雙子座
雙子座認為金錢以外的東西也很重要，無法比較哪一個是最重要的。
第八名：處女座
處女座認為生活中難免會遇到突發狀況，因此會先存一筆未雨綢繆的備用金。
第九名：巨蟹座
巨蟹座雖然常說「只要有愛，金錢一點都不重要」，但實際上還是很在乎金錢。
第十名：摩羯座
摩羯座個性現實，覺得光靠愛情和希望無法生活，人的手邊還是要有一筆錢比較好。
第十一名：天秤座
天秤座害怕沒有錢，擔心會因此降低生活品質，或被人認為「沒有價值」。
第十二名：金牛座
對金牛座來說，人生最重要的就是金錢，只要擁有金錢就能獲得幸福感與安全感，因此節約和儲蓄是日常中必不可少的行為。
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