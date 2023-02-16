為強化我國網購包裝管理方式，環保署今天表示，7月1日起全台5萬多家的網際網路零售業網購包裝材料不得使用含聚氯乙烯材質；紙類包材90％以上回收紙含量；塑膠包材摻配25％以上再生料，並要求中型及大型業者，要符合商品包裝重量規定，否則依法最重可處15萬元罰鍰、甚至命其歇業。

近年來受疫情影響及消費者習慣改變，我國零售業網路銷售金額逐年攀升，從2017年2283億元成長至2021年4303億元，相當約產生3134公噸塑膠包材廢棄物，以及5萬4182噸紙類包材廢棄物。大量塑膠包材廢棄物造成生態環境嚴重影響與污染問題；紙類包裝材推估耗能1.3萬公噸油當量，耗用16萬至38萬公噸水資源，整體網購包裝碳排量達7萬8000公噸二氧化碳當量。

環保署回收基管會執行秘書王嶽斌表示，除了包材、商品包裝重量規定外，資本額1億5000萬元以上或自有到店取貨據點數達500以上的大型業者，更需再符合年度減量目標（平均包裝材減重率或循環箱（袋）使用率）及成果提報等相關規定，預估「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」上路後至2024年可以減少25％廢棄物產生。

王嶽斌提醒，此次僅規範BTC業者並未規範CTC個人賣家，若業者違反規定，則依廢棄物清理法第51條第3項及資源回收再利用法第26條第1項第2款規定處罰，可處3萬至15萬元罰鍰。