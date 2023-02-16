一名網友日前在朋友的社群照片中發現前女友的身影，前女友還抱著一名年約2歲的孩子，朋友說對方未婚、沒男朋友、獨自扶養孩子，該網友最後直接打電話問前女友，果然得知孩子是他的，他崩潰不知該怎麼面對現任女友，也擔心前女友向他討要扶養費。

該網友在Dcard發文，他日前在朋友的社群頁面發現前女友的身影，前女友還抱著一個孩子，他隨即問朋友畫面的的女子是否叫XXX，確認為前女友後，他發現對方的孩子並非剛出生嬰兒，朋友又說對方沒男朋友也沒結婚，小孩2歲多，讓他相當驚恐，猜想孩子是不是他的。

原PO後來懷著忐忑的心打電話給前女友，對方承認孩子是他的，因為他當初把對方封鎖，對方也不願意多談孩子的事，只說他們會過好自己的生活，原PO則發文說「我最怕的是，我會不會需要負什麼法律責任」，更擔心對方會以此要求扶養費，他直言「這合理嗎…我當初根本不知道有小孩的存在啊！有人問過我要不要這個小孩嗎？」

其他網友留言「對方不是說明了不需要你的幫助，不就是代表不想要跟你有關係了嗎」、「我如果是你女友我會想分手…搞大別的女生肚子要馬就是表示你不夠小心謹慎」、「自己現在挖到事實的真相了還不去面對現實，你真的蠻瞎」、「你狠心封鎖她，她這幾年也沒有來亂你什麼的，你跟他聯絡只是擔心你自己的話，你可以不要打擾她嗎」。