孩子們對於某些事物的追求，有時可能惹火家長。知名汽車媒體人「艾大」謝騰輝今（16）日分享，老婆送孩子上學前發現，兒子的書包裡都是寶可夢卡牌，當場氣得倒出來說要丟掉，兒子也因此大崩潰。貼文一出引發熱議，許多網友紛紛勸阻，開玩笑說媽媽如果真的丟了寶可夢卡牌，以後兒子長大可能會遺棄她。

艾大在臉書粉專「謝騰輝 Eric Hsieh」發文表示，當時老婆發現兒子書包裡面都是寶可夢卡牌，「直接倒出來要丟掉，然後兒子就崩潰了」，他則站在一旁完全不敢多話，只能看著媽媽教訓兒子；從附圖可以看到，兒子努力收集的寶可夢卡牌一層一層堆疊在地上，像是垃圾一般相當淒涼。

對此，許多網友紛紛回應，「有些很貴不能亂丟」、「我覺得該尊重人家的東西」、「尊重好像真的很難」、「如果把你的車子丟掉…」、「不要丟掉孩子心愛的東西，因為他以後補償心理會買更多」、「再過幾年，孩子就把你丟去養老院，尊重兩個字都不會寫」。

不過艾大老婆事後出面澄清，「媽媽不會亂丟孩子的東西。我們是尊重孩子的父母！」原來當時兒子作業沒帶回家寫、課本沒帶去學校上課、課表忘記抄，只記得在書包裡面放了寶可夢卡牌要去學校跟同學對戰，才會惹來她的怒火。

艾大老婆強調，寶可夢卡牌是孩子們小社交的開始，「但分寸拿捏和比例總得有個底線！」其實很多卡牌都是她出錢買的，並不會因此就把兒子的寶貝丟了，只是愛開玩笑的老公自以為幽默發文，才會引發誤會。