國內爆發中、西藥品的缺藥潮，就連民眾經常使用的普拿疼、抗生素安蒙西林、制酸劑氧化鎂等，也出現短缺問題。目前衛福部擬成立「缺藥中心」，健保署也邀集醫界、藥廠等開會，大致推斷是藥品的給付價格偏低，缺乏利潤誘因，致使藥廠生產意願降低，直接影響藥品的穩定供應。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠。（本報資料照）

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，健保署署長石崇良為解決此一問題，提出有保障必要的「指示用藥」，應比照處方藥訂定「地板價」，以保障藥品的基礎利潤，避免衝擊市場供給。他觀察這近1、2年台灣的「處方藥」已設有地板價（最少給付2元或1.5元），成效不錯，這樣的模式應可移植到民間普遍需要的「指示用藥」品項，同樣設定「地板價」，提高業者生產意願，確實是避免市場缺藥的必要性措施之一，應該給予支持。

蔡明忠表示，2019年3月18日，健保署曾發新聞稿表示，自二代健保上路後，依法開始試辦「藥品費用支出目標制」（簡稱DET），每年就「超出藥費支出目標值的額度」，以及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」，依據藥價市場調查結果，針對藥品交易價格進行藥價調整，其中有極少數藥廠宣稱健保調價後不敷成本，健保署願意持續溝通，在確保障民眾用藥權益的前提下，積極檢討DET的計算公式，讓藥界有合理的生存空間。

不過蔡明忠認為，就算繼續進行DET，對於抑制藥費在總額持續擴大的作用，仍會隨時間而逐漸鈍化，至於DET原本能樽節下來的費用，會變成醫界的負擔，政府能替醫界買單嗎？DET恐怕無法有效改善藥價與供貨問題，還會衍生出其他醫界的困擾與經營壓力，治絲益棼。