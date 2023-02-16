內政部房貸補貼方案出爐，只要符合資格即可領到3萬元補助，不過一名網友難過表示，就算7、8年級生努力存錢，但高房價實在讓人看不到車尾燈，更質疑政府推出的房貸補助方案，「讓已買房和沒買房的人差距再次拉大」，貼文一出引發兩派鄉民熱議，有人認為乾脆直接躺平不努力，也有人說：「可以等繼承呀」。

內政部拍板「房貸補助3萬元政策」後，一名網友在PTT八卦板無奈發文，表示最近2、3年來房價飛漲，應該有一票7、8年級生尚未買房，仍在努力工作存頭期款，「房價就這樣讓人看不到車尾燈」，原PO認為，目前的補貼房貸政策可能拉大「有殼族」和「無殼族」的差距，大嘆：「7、8年級還沒上車的是不是完了？」

貼文曝光後，引發兩派網友論戰，有人感嘆未來只能「躺平」，紛紛留言，「台女沒差，台男是真的完了」、「躺平比較輕鬆啦」、「根本輪不到補貼啊」、「生在台灣沒有個富爸爸就等於完蛋了」、「4年前買房，之前發現樓下賣的房價漲幅比我總薪水還多」。

不過另一派網友卻不這麼認為，直說：「可以繼承呀，哪會完，沒東西可以繼承的關我X事喔」、「還好我5年前就貸款買」、「買遠買小買舊一點啊」、「9年級都有房了，7、8年在幹嘛」、「稍微有錢人的小孩早就頭期款付完在繳房貸囉」。

事實上，內政部今日會報「落實居住正義政策精進方案」時就指出，此方案是針對一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族，「對象是已經有貸款的人，而不是未來要買房子的人」。

根據內政部規劃，若想申請這波房貸補助，民眾名下必須只有1筆自用性購置住宅貸款、持有房屋只能有1戶，還得符合排富條款，2021年家戶所得合計於120萬元以內，原始核貸若位於台北市，金額為850萬元（總價約1200萬元）以下，其他縣市700萬元（總價約1000萬元）以下。