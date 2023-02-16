兩個人相處需要經過磨合，如果再怎麼調整依舊無法緩解彼此劍拔弩張的關係，許多人就會提出分手，不過《搜狐網》運勢專欄點名3星座，最容易因為忘不了對方而吃回頭草，尤其是第1名，總是好了傷疤忘了疼，隨著愛意加深，越來越離不開對方。

▍TOP3：雙魚座

雙魚座是無可救藥的浪漫主義者，對於感情十分執著，分手後雖然會理性地將前任放在內心深處，盡可能不去碰觸，但其實心裡為對方留了一個位置，不會輕易抹掉過往的美好回憶。如果此時有合適的機會，或是前任回頭示好，雙魚座就會狠不下心拒絕。

▍TOP2：射手座

射手座對待感情看似放蕩不羈，但是當他們遇到真正心儀的對象時就不一樣了，因為愛情給足了他們一種歸屬感和依賴感，因此如果分手了，他們就會非常痛苦，尤其是面對分手的前任，射手表面總是假裝灑脫，其實內心根本放不下，如果有復合機會，他們多半會選擇再續前緣。

▍TOP1：金牛座

金牛座個性執著，加上本身也喜歡穩定而規律的生活，一旦和心儀對象確立了戀愛關係，就會很難改變，雖然剛開始比較慢熟，但隨著時間的推移，愛意會逐漸加深，甚至離不開對方。所以一旦分手，金牛座的人就容易鑽牛角尖，甚至一蹶不振，如果前任回頭示好，金牛座往往會將過去種種的不愉快忘得一乾二淨，開心和前任復合。