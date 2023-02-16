土敍強震造成上萬人傷亡！基督教芥菜種會發起土敘兩國震災援助，第一批援助土耳其的震災物資已於13日出境，面對敘利亞複雜動盪的政治局勢，國際間援助物資運送的艱難，芥菜種會今天下午將毛毯、厚外套、尿布等民眾捐贈震災物資透過國際快捷空運，將先運扺至黎巴嫩，再隨車與救援團隊從黎巴嫩進入敘利亞；芥菜種會同時捐助兩萬美金，作為敘利亞災民食物和醫療等緊急救助，後續會依需求提供相關援助。

長期駐守伊拉克、黎巴嫩，服務敘利亞難民的Habibi International，芥菜種會除緊急捐助兩萬美元，作為食物、醫療等緊急需求經費，並依照該組織的援助行動與需求，將毛毯、厚外套、尿布、睡袋、氣墊床等物資，今天下午交寄給國際快捷空運，震災物資預計下週一到達黎巴嫩的首都貝魯特，週二隨車與救援團隊和當地教會一同進入敘利亞災區。

芥菜種會表示，目前仍持續努力將物資送進敘利亞，也積極連繫資源幫助敘利亞難民，若屆時無法進入，將轉為幫助國內困難的家庭，懇請民眾體諒。芥菜種會成立逾70年的，服務對象包括弱勢兒少、原住民、新住民等，近年投入台灣社區防救災工作，在新北、花蓮和台南設有物資轉運站，1968年開始投入海外助人工作，2019年曾到過遭受強震、海嘯侵襲的印尼帕盧地區協助災後重建，芥菜種會感謝社會各界的支持。