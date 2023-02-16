新竹棒球場缺失引發關注，新竹市政府16日指出，棒球場缺失，市府將同步展開體檢、改善雙軌措施，除邀請專家學者組成新竹市立棒球場工程體檢會外，更同步責成工程專案管理及統包廠商，加強自主檢查改善，持續滾動檢討，自主改善缺失。

市府也彙整去年7月棒球場停賽以來，累計缺失項目共計181餘項，分成已改善148項、改善中4項、診斷中29餘項等三大類，而這181餘項缺失，尚未依法定程序辦理驗收。

針對市民關心棒球場土壤級配、排水問題等缺失改善，市府表示，已參考目前舉辦2023世界棒球經典賽、國內外類似等級相關賽場及工程契約規範等，就土壤及排水查驗（改善）目的及依據、施作標準、執行步驟、工作安排、判斷依據、抽驗規範等，研擬相關改善工程計畫。

後續棒球場後續改善過程中，若經「新竹市立棒球場工程體檢會」或「驗收過程」發現其他新增缺失項目，也將採滾動方式檢討，一併納入列管。市府表示，將努力朝公共工程應有的安全、施工品質條件，以務實、嚴謹、效率的態度，加速重新啟用棒球場。

工務處表示，在未經正式驗收前，新竹市立棒球場工程經市府查驗有不合契約規定的缺失，或與契約、圖說、貨樣規定不符之缺失，均會依規定通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨，促使廠商朝良性循環方向前進，提升市民對公共工程品質的信心。

此外，為增進新竹市民及民意機關，對公共事務之瞭解、信賴及監督，並促進民主參與，市府將持續以網頁、社群、電子媒體或會議等適當方式，充分揭露新竹市立棒球場缺失改善過程相關資訊，也會配合民意機關議員索資。