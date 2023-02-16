南投縣竹山、鹿谷地區竹海連山的優勢，還有職人巧思，造就精湛的竹編工藝，代有才人出；南投縣政府新增認定竹山鎮的邱錦緞藝師、鹿谷鄉的葉寶蓮藝師，公告為「南投縣傳統工藝─竹編工藝保存者」。

葉寶蓮融合竹山與關廟的竹編體系，功力深厚。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

文化局長林榮森表示，2位新認定的竹編工藝保存者，於南投縣無形文化資產審議會通過審議，出席委員都認為2位藝師，均熟知並能正確體現該登錄項目的知識、技藝及文化表現形式，且具該登錄項目的傳習能力，符合《文化資產保存法》與《傳統工藝登錄認定及廢止審查辦法》的相關規定與條件。

邱錦緞自1993年開始學習竹編技藝，師承國家重要傳統竹編工藝保存者黃塗山藝師，學成後參加各項工藝競賽屢獲佳績；她的竹編作品兼顧傳統與創新，還將竹編工藝運用於設計與跨域合作，並在成立個人工作室後致力於竹編工藝教學傳承。

葉寶蓮融合竹山與關廟兩地的竹編體系，2002年以《亂中有序》作品榮獲第2屆國家工藝獎1等獎，一鳴驚人；她早年曾應鹿谷鄉公所、鹿谷鄉農會之聘教授竹編，傳承手藝，技藝純熟並能講述，尤擅台式剖篾技術，材料處理細薄光滑，編技精湛富有美學意義。

南投縣因天時、地利、人和，成為台灣竹工藝發展重鎮，包括兩位獲得文化部認定為「人間國寶」的黃塗山大師（已歿）、李榮烈大師；南投縣政府近年陸續新增認定竹編工藝保存者，包括林秀鳳藝師、劉興澤藝師、涂素英藝師、黃啟祥藝師及蘇素任藝師，累計南投縣政府公告認定的竹編工藝保存者共7位。