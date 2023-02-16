一代巨星劉文正15日被前經紀人夏玉順向媒體證實已於去年11月因心肌梗塞離世，事隔一天夏玉順改口承認死訊是假，其實劉文正還活著，操弄死訊手法令各界錯愕與譁然。昨被媒體稱「證實」死訊、曾與劉文正合作多部電影的瓊瑤，也在臉書發文：「鄭重澄清，從未『證實』劉文正的死訊，生死大事豈能輕易謬傳！」

瓊瑤表示，「當媒體訪問我時，為了保護傳言的朋友而未提其名，反遭誤解。文正演過我的電影，深受我的喜愛，但願他平安喜樂！」

事實上，瓊瑤昨天接受本報記者訪問時，就透露自己的消息來源跟大家一樣，都是劉文正前經紀人夏玉順，幾天前夏玉順告知她此事，還要她不要對外透露，後來劉文正友人越洋否認死訊、說他仍活得好好的，瓊瑤也向記者強調，「有關生死的事當然還是要確認，如果消息是真的，確實滿難過，如果是傳言，也希望最好不要有這類傳言。希望他健健康康、很快樂！」並說劉文正在她心目中一直就是個陽光男孩。