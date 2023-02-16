新北市是危機管理網（Network for Crisis Management）的會員城市之一，並與東京消防廳多有合作，新北市消防局去年10月派遣6名種子教官前往東京消防廳進行救助技術研修，今（16）日邀請東京消防廳3名教官來訪新北市，由第2方面本部救助機動部隊部隊長榊原康之消防司令擔任帶隊官，進行為期3周的指導授課與技術交流。

東京消防廳3名教官來訪新北市消防局，將進行為期3周的授課與交流。（新北市消防局提供）

本次課程將安排日籍教官至新北市特種災害特搜隊直屬任務專隊及各外勤大隊常訓戰技教官團進行交流，訓練地點含括新北市各個行政區，除與執行第一線救災救護工作的同仁共同訓練外，也於訓練後與分隊同仁近距離座談，分享日本訓練方式及救災經驗，拓展新北市的防救災觀念與視野。

消防局長黃德清表示，新北市秉持精益求精的精神並汲取日本戰技戰術訓練模式與經驗，希冀透過國際觀點提升防救災人員實力，也期望透過本次研修，鞏固台日消防情誼，並讓同仁眼界更開闊。