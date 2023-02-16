有些人雖然脾氣差，但是很真性情，容易結識朋友，甚至還有貴人願意幫助他們。《搜狐網》近日分享3個性格有些暴躁，雖然容易得罪別人，但他們待人非常真誠，身邊總是有不少朋友，而且都值得信賴。

1、生肖牛

生肖牛個性很倔強，甚至非常固執、有主見，想為別人做好事，卻常以自己的角度看事情，導致他們有時說話太直接，難免會傷到人，而且通常都沒有自覺，有些人會因此漸漸遠離他們，不過留下來的都可靠又值得信賴，甚至會成為他們的貴人，為生肖牛帶來財運。

2、生肖馬

生肖馬個性豪放，從小對任何事都無所畏懼，不會掩飾自己的言行，有時太衝動，容易與人產生糾紛，建議他們有時脾氣還是要收斂一下，不過他們率真的性格，確實吸引到不少貴人，另外生肖馬總是大方又得體，雖然偶爾會與貴人有所衝突，但很快就能化解，兩人一起向「錢」進。

3、生肖猴

生肖猴天生比較急躁，不過他們反應快又能言善道，所以吸引不少朋友接近，不過有時脾氣過於暴躁，極有可能傷害到最親近的人，他們一旦察覺自己失態了，就會想方設法彌補和道歉，總是能獲得他人原諒，也容易因此結識更多貴人，為自己創造賺錢機會。