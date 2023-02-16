在農曆春節長假期工作天數減少，以及客戶需求不旺下，力麗今年1月的營收是近十年來的同期最低。

主要以尼龍相關產品為主的力鵬，雖然受惠轉投資伊德石化業績暴衝，單月合併營收大幅成長；不過，化纖本業仍處於偏淡的格局。

陳漢卿指出，目前國內的化纖產業，受到客戶仍在清庫存的影響，產線的平均開工率仍在6成以下。

以目前產線開工率及訂單能見度，力麗、力鵬指出，雖然第二季因工作天數增，營運表現會優於第一季。但第二季整體的市況及接單都還未看到明顯的回溫動能。

陳漢卿認為，這波品牌廠庫存去化何時結束，可從成衣代工產業接單狀況看出，預期，成衣產業可望第二季回春，化纖及布廠下半年訂單可望逐步增加。

不過，大陸解封，一般紡纖產品的量會陸續增加；加上越南等東南亞地區規格化的產品也加入競爭，市場預期，上半年的產品削價搶單將會對國內化纖產業造成營運的衝擊。

另外，力麗也指出，國內電價第二季是否調漲，可能對生產成本的增加；以及新台幣升值的匯率變化造成的匯損影響。都將對化纖產業上半年獲利有相當程度的衝擊。