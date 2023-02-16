信義房屋竹二區協理張家榮表示，新竹房價近二年從每坪27、28萬房價，至今預售案銷售價已來到7字頭，目前新供給仍少，中古屋的待售物件隨買盤消化後，以信義房屋店頭來說，二年前平均每店有40～60件的待售物件，如今已減至20～40件，而大新竹房市主要靠科學園區的園區客支撐，雖不到於影響房價，但會影響園區客轉為相對保守。

張家榮表示，今年房市將轉為自用當道，標準三房型產品指名度高，過去新竹地區總價1,500～1,800萬的三房產品熱銷，但隨著前房熱，因此要找此價位的三房產品已不易，因此買盤有從蛋黃區外溢、輻射的現象。

在資金外溢下，竹北華興重劃區、水瀧重劃區成皆為從精華地段向外擴充發展的區域，房價相對親民，也有一定的生活機能，華興重劃區單價約為每坪40～45萬，與高鐵特區單價每坪50～60萬相比，親民許多。

而AI智慧園區陸續有科技大廠進駐，居住需求也帶動鄰近的水瀧重劃區房市，水瀧重劃區房價每坪約40～45萬元，低於一路之隔的縣治三期約每坪45～50萬，可望成為新竹的潛力新興區域。