228連假即將到來，台東監理站表示，為鼓勵民眾假日出遊返鄉多使用大眾運輸工具，在連假期間使用電子票證乘車，提供87條中長途國道客運路線票價優惠、48條台灣好行路線持電子票證半價，及搭乘所有國道客運、臺鐵及高鐵使用電子票證於10小時內轉乘在地客運享1段票（或基本里程）免費等優惠措施，歡迎大家多加利用。

228連假公路總局祭出優惠措施。（台東監理站提供）

另外，針對「東部地區限定」優惠加碼，推出在地有腳活動，從25日至28日，搭乘指定東部國道客運路線享租車優惠，凡持租車憑證享回程票價優惠（汽車折200元、機車100元)；另持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運(北宜、北花線)可享4人同行1人免費，回程再折抵200元。

台東監理站指出，目前國內新冠病毒疫情逐漸趨緩，為確保大眾運輸乘車環境乾淨整潔，該站仍持續不定時派員到各客運場站督導客運公司及駕駛員落實執行場站、車內消毒、量測額溫等各項防疫措施，落實防疫到位，乘客安心搭乘。

站長洪美芳表示，民眾可利用交通部公路總局「iBus公路客運」的網頁或利用手機APP，輕鬆查詢客運路線優惠套票資訊及預估到站時間，節省荷包，並可隨時掌握想搭乘的客運班車動態，輕鬆轉乘到達目的地。