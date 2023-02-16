知名主持人兼作家吳淡如日前分享電繪作品，卻遭網友起底是用AI算圖製成，她氣得連續PO文開戰網友，最後還封鎖部分人及派律師蒐證，掀起軒然大波；在沉澱多日後，吳淡如態度軟化，今（16日）在臉書公開道歉，承認用詞有誤，也允諾會賠禮給遭封鎖的網友。

近期吳淡如陷AI算圖風波，經過數日吳淡如突然在臉書發文公開道歉，認為自己不該浪費社會資源，及不會再用「電腦繪圖」4字，並解釋她所謂的提告，是針對那些用不堪言辭辱罵她、她的家人和祖先的話；另外還向母校道歉，害母校也受到牽連。

吳淡如因為用詞有誤，把AI算圖說成電腦繪圖遭網友出征，還掀起論戰，今（16日）公開道歉。（圖／摘自吳淡如臉書）

對於近日的事情，吳淡如提出她被批評是老人，但她承認她的確比這世界上大半的人都老，也有所體悟地表示，「能夠活得老，看到世界如此變化，也是幸運」。而吳淡如坦承這幾天她的小編不小心封鎖一些提供意見的網友，願意以禮物致歉，還請他們私訊告知。

吳淡如12日在臉書分享近期在學習電腦繪圖，曬出作品後卻意外遭到質疑，「非手繪，是AI算圖」，之後還掀起與網友論戰，被糾正「電繪和AI的差別」，讓她一度氣得發聲，不再與酸民爭論，還讓小編封鎖不當留言的網友，更請律師蒐證不排除提告。