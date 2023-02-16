彰化縣大城鄉，陸續被相中作為開發風電和光電場域，16日上、下午，接連召開兩場說明會，鄉民應接不暇，不滿沿濁水溪設置風機，距離住宅太近；遴選光電專區，龐大農作區變更地目種電，溫度上升，還能不能住人？經濟部能源局強調，會將意見納入招標文件中作為參考。

16日彰品風力發電有限公司舉辦施工說明會，居民全嘩然，痛批臨時才通知開會，根本不知情。業者簡報說明，是依經濟部授予籌設許可函辦理地方說明會，計畫施作13部風機，已取得12部許可，1部還在審理中。

經濟部能源局16日下午在大城鄉全安宮，舉辦「彰化大城太陽光電示範區」說明會。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

大城鄉民指出風機距離住宅相當近，害怕低頻、噪音和炫影，尤其，風機剛好在東西向，日落日出，影響居民安全與健康。

彰化縣環保聯盟也指出，扣掉風機直徑約116公尺，距離住戶最近僅剩100公尺，相較台中市民宅要求500公尺，差太多，這個案子還免環評，所有環境都沒有調查。

經濟能源局遴選大城光電示範區說明會也在16日下午登場，簡報指出，大城鄉地理偏遠又有地層下陷之虞，透過光電開發案，可帶來綠電收益，增加就業機會，專區遴選在魚寮溪以南339公頃，南北遴選各兩家業者。

不少承租戶擔憂被排擠不能再種作，民代和鄉民更齊聲痛批，這裡哪塊土地沒有種作，試問幾百甲的太陽能板裝置下去，整個區域溫度不會升高嗎？大城鄉還能不能住人。「風電、光電全一起來攻鄉，這就是風頭水尾的命運？」

彰化縣大城鄉被經濟部能源局相中，有意規畫作為太陽光電示範區，環團指出，大片土地都是農作區，農明說作物大豐收，66號地瓜大城種得最好吃，並非「低地力」農地。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，遴選範圍並不在農委會公告嚴重地層下陷地區，而是彰化縣國土計畫畫設的農業發展區，不該犧牲農地發展綠電，本末倒置。

經濟部能源局表示，為維護居住品質，遴選聚落距離15公尺內，禁止設置光電，業者也應依土地使用現況及地主意願規畫，光電業者須一致獲得承租戶旱地土同意。且若承租戶仍想種植，可與業者協調以共生方式進行。