有真人版《魷魚遊戲》美名的Netflix南韓實境節目《體能之巔》，徵集100位運動好手，進行挑戰體能極限的關卡，深受當地觀眾歡迎，其中曾在《魷魚遊戲》及《殭屍校園》擔任特技演員的金多英，卻被爆出校園霸凌爭議，而且受害者不只一位，掀起韓網熱議。

根據綜合韓媒報導，受害者A自稱和金多英國中同校，對方大她2歲，長達1年的時間從不間斷勒索取財，連周遭朋友都是受害者，「她存夠錢之前，會不斷打電話和傳訊恐嚇，直到她畢業為止，都很害怕電話鈴聲響起」。受害者A說，自己曾找父母找上金多英的家人，沒想到獲得道歉後，反倒被她找來朋友，拖到KTV一頓狂揍，雖然此事後，金多英未再下毒手，卻在心中留下傷口。

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隨著事件發酵，又有一名受害者B起底金多英的黑歷史，她表示比金多英小1歲，曾在天橋上被金多英狠踹腹部和臉部，學校開了懲戒會，對方受到記過的處分，事件爆發後，許多受害者也跳出來證實，形容她在讀書時，就是有名的太妹，她的父母還曾幫忙跟學校求情，看到金多英錄製《體能之巔》走向大眾視線時，就有預感往事會被重提，對此，金多英始終未正式回應，且IG留言區已經關閉，Netflix則表示，目前在跟本人確認中。