複委託市占達16.5％的永豐金證券接軌國際再下一城，16日宣布成為全球最大數位化券商盈透證券 （Interactive Brokers）主要國際合作券商，持續升級複委託美股交易的服務便利性與產品多樣性，成為台灣複委託市場中首家引進程式交易的券商。此外，永豐金證券也協助盈透證券發展台股業務。

盈透證券總部位於美國，為全球最大數位化券商，客戶來自全球200多個國家及地區，以單一整合平台提供股票、選擇權、期貨、貨幣、債券、基金等各式商品交易服務。

永豐金證券表示，與盈透證券宣布攜手建立雙向合作關係，透過盈透證券專業交易與產品服務、強大的交易平台、頂尖的技術工具，可交易美國和歐洲市場之部份零股及ETF，使用超過100種類型的委託單，其中包含程式交易，成為台灣複委託市場中首家引進程式交易之券商，滿足國內機構法人客戶和自然人需求。

根據券商公會資料顯示，去（2022）年複委託市場交易金額近新台幣3.7兆元，永豐金證券總交易金額6,111億，複委託市占16.5％，為市場上具指標性的複委託券商。

為持續保有領先地位，永豐金證券不斷推動複委託各項創新服務，提升數位金融實力，以一般自然人為主的「豐存股-美股」亦升級增加買入單筆加碼、智慧選股AI下單等功能，提供專業金融交易服務。

此外，盈透證券也將透過永豐金證券的合作協助，強化亞太地區股票投資平台，向美國和國際客戶提供台股經紀服務，讓台灣資本市場藉此引進國際優質投資人創造更多共好利益。