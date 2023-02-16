42歲的楊先生起床後發現耳朵悶且有嗡嗡聲，就醫後發現左耳聽力損傷，幾乎患上「突發性耳聾」。醫師指出，該病症黃金治療期是1周，若聽力突然喪失、耳鳴、有悶塞或進水感、頭暈，很可能是患上突發性耳聾的前兆，提醒民眾儘速就醫。

台北市立聯合醫院中興院區耳鼻喉科主治醫師郭乃文分享，一名求診的42歲楊先生早上起床後覺得耳朵悶，而且持續出現嗡嗡聲，聽力是否變差，檢查聽力確認左耳「低頻」聽力損傷，狀況逼近突發性耳聾，最後透過高劑量類固醇及相關藥物治療，楊先生的耳朵聽力已經恢復正常。

他表示，突發性耳聾的黃金治療期為1星期，如果民眾突然出現聽力喪失、耳鳴、耳朵悶塞或有進水感、頭暈，很可能是突發性耳聾症狀，應及時就醫，在黃金期間內搶救聽力。

針對突發性聽力喪失原因，郭乃文說明，通常會藉由抽血、心電圖、聽性腦幹反射檢查了解病因，病毒感染、血管栓塞、甲狀腺功能低下相當常見，但更多案例是找不到病因。

他指出，民眾患上突發性耳聾後能透過治療恢復，但不同族群恢復程度不一。比如，聽力喪失越嚴重、年紀大、有慢性疾病、同時伴隨頭暈或耳鳴、過晚就醫的人，聽力恢復狀態不如預期。如果是聽力損傷輕微、年輕人、及時就醫，聽力恢復機會及狀態會比較良好。

郭乃文建議，如果耳朵突然出現耳鳴、耳悶、聽力損傷，應儘早就醫並安排聽力檢查，避免錯過突發性耳聾黃金治療期。而該類患者飲食應清淡、少鹽，作息需規律及睡眠充足，以提高恢復聽力的機會。