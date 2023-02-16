桃園市為保護長者健康、鼓勵65歲以上長者踴躍接種新冠疫苗，活動時間從24日起至3月20日止，只要設籍桃園市且65歲以上，於桃園市疫苗接種站接種任1劑追加劑的長者，便可獲得超商禮券500元。

衛生局表示，市內13區將開設莫德納次世代雙價BA.4／5追加劑疫苗接種站，提供快速便利的疫苗接種服務，其他年齡符合接種資格者也可以前往。另也提醒，新冠疫苗追加劑應與前1劑疫苗間隔12周（84天）以上，若曾確診者則要間隔3個月再接種，民眾前往接種時，記得攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡。

衛生局呼籲，防疫措施逐步放寬之際，民眾更需提高警覺落實防疫「戴口罩、勤洗手」，如果未完整接種疫苗，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域，切勿輕忽病毒傳播力。有疑似症狀時宜避免外出，儘快使用快篩試劑確認自身健康狀況，及早診斷及早就醫用藥才能守護彼此的健康。