面對ChatGPT與AI智能聊天、算圖等科技，對大學裡的教學及學生學習影響，明新科大已著手在最近的全校性會議中立案討論，並成立相關研究委員會，由副教務長洪君伯擔任召集人，召開相關會議，集結校內與校外相關專家共同商議相對應之措施。

明新科大教務長杜鳳棋表示，初步首要任務將會在各項的課程中將AI融入其中，以及讓學生學習如何適妥運用。同時在無法避免ChatGPT在學生學習之下，應如何理解ChatGPT運算邏輯思維，並且將其融入教學之中，舉例而言，網路上有一篇「規畫香港3天2夜行程」，利用ChatGPT可以很快速地出一份旅遊規畫，但細讀內容卻發現一些問題，令網友笑翻。從中發現整體架構符合一開始需求者所下達之指示，但當中諸多與現實不符之處，由此可向學習者共同探討。AI在思維謬誤，也提醒學習者應當再求進步，將基本、簡易好操作的任務交給AI，更為細膩的工作仍需要人類來完成。

杜鳳棋提到，明新科大為重視實務操作的科技大學，很多要學生要親自操作的課程是AI技術做到不到的，可以做的到的也是成本極高，成效還不好的實驗性技術，學生不太可能拿來當作業。杜鳳棋認為，AI僅能針對字義上推理，還未到理解深層含意的層次，對此，在教學上，未來將建議老師在出題前，以ChatGPT模擬測試，看作答情況如何，再加以推敲學生學習可能會碰到問題，訓練學生思考邏輯的廣度與深度。

杜鳳棋也提醒，在AI方興未艾之際，可以再思考學生的學習與現在AI發現迅速，可以如何善用AI並與之兼顧共存。目前明新科技大學已在2020年起，便將程式設計、AI人工智慧課程，列為大一入學必修學分，同時也成立AI教育推動中心與AI產學推動中心，以達成培育數位科技與人工智慧人才之目標。相關課程設計以3階段分級授課，包含AI基本概論、AI體驗應用與AI應用研發。