韓星李鎭赫暌違3年，將於3月4日晚間首度在台北舉辦演唱會，他特別錄製影片問候台灣粉絲，表示自己正努力彩排中，語帶玄機表示：「有準備了可愛的李鎭赫！」透露會表現出可愛、帥氣，甚至深情的面貌與粉絲交流，主辦單位也加碼祭出限量50名「加購署名親簽CD活動」。

李鎭赫日前在韓國舉辦許多實體簽名活動，被粉絲們問到酒量如何？他回答：「3瓶。」並補充解釋自己其實平常喝的不多，但真的沒有喝醉過。回想有次與《那個男人的記憶法》劇組見面時，現場只有他喝汽水，沒想到在玩得太開心，導演還特地走過來關心：「你喝醉了嗎？」因此被粉絲笑稱是世界上少數只喝汽水就會醉的人。

無獨有偶，近期因主演韓劇《還魂》爆紅的新生代大勢演員李宰旭，日前展開自己出道4年來的首次亞洲巡迴粉絲見面會，他3年半前曾來台宣傳，並喊話：「以後一定排見面會。」果真履行當時的約定，訂於3月26日在台北舉辦台北站見面會，這也是他首度在台灣與粉絲近距離互動，除現場與大家合影、玩遊戲外，也將展現演戲以外的歌唱才華。