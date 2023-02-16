台南市去年失業率為3.6％，除了低於全台平均失業率3.67％，也是六都最低，今年市府勞工局預計辦理4場大型就業博覽會、3場中型徵才活動及300場以上的小型徵才活動，而首場大型就業博覽會將於3月18日於善化文康育樂中心登場，相關職訓課程也預計於3月陸續開班。

勞工局長王鑫基表示，勞工局今年會持續辦理各大、小型的徵才活動，協助市民就業，另於暑假辦理暑期工讀徵才活動，提供在學青年暑期打工機會，並藉由暑期工讀體驗提升工作職能，累積大專青年學生職場工作經驗。

此外，為培養青少年、中高齡、原住民、新住民、中低及低收入戶等特定對象就業軟實力，除提供個別化就業諮詢與媒合服務外，勞工局今年將辦理32場就業促進活動，以講座、職場參訪等型態，協助求職民眾釐清個人的職涯志趣。

勞工局今年將開辦37班次職前訓練，以及35班次「照顧服務員職業訓練」，考量現今社會雙薪小家庭占多數，婦女懷孕、生產後對於坐月子服務的需求逐漸增加，今年也將持續辦理「坐月子照顧服務人員訓練班－中高齡專班」，結合中高齡者生活經驗，培育第二工作專長。

勞工局說，各項就業服務措施及訓練課程的相關資訊，可電洽勞工局職訓就服中心，或可透過所屬就服台、「台南工作好找」、「職訓繽紛台南滿分」、「台南呷頭路」等臉書粉絲團查詢。