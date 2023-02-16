一名男子在北市知名補習班任職，他面試時見當時年僅18歲的女大生竟心生歹念，誆騙女大生工作需要親赴新北板橋照顧店貓，邀女大生回家吃飯飲酒，並於酒後啃脖強吻。事後女大生在友人和高中老師的協助下勇敢報警，面對男子指控「仙人跳」，女大生強調自己沒有要主動和男子喝酒，並說「他都可以當我爸爸」，法官認為事證明確且男子有2次妨害性自主、性騷前科，最後依強制猥褻判男子1年徒刑。

一名53歲男子阿榮（化名）任職於臺北市一間知名補習班，並負責對外招聘工讀生，2021年9月間一名女大生小美（化名）前往應徵國中輔導老師工作，阿榮面試後表示要先試用小美，並佯稱因為小美當日遲到，需派去做其他工作，也須要輪流照顧店貓，以此作為藉口將小美帶回位於板橋的住處，並要求小美要到板橋上班，小美不疑有他，於隔日自行搭車抵達板橋，阿榮先招待小美，雙方在該處飲酒、吃東西並一起聊天，小美飲用調酒後，阿榮先觸摸小美身體毛手毛腳，小美用手推開後，阿榮不顧小美掙扎反抗，仍強行撲倒壓制小美並強吻臉部及啃咬脖子，小美的右頸也留下約2公分的咬痕，後來小美再次用力推開並逃離現場，並於隔日報警處理。

阿榮對此辯稱，自己邀約小美一起回家吃飯，小美同意並提議要喝酒，到阿榮家後，阿榮向小美表示東西還沒準備，兩人還一起騎車去購買調酒材料跟鹹酥雞，後來回到住處兩人吃後開始玩遊戲，阿榮指出小美有幫他按摩，辯稱自己沒有強迫小美，也沒有強壓在小美身上，過程中小美也沒有說不要或推開的舉動，阿榮強調自己並未猥褻小美，並指都是小美自願的，表示自己事後察覺到小美想仙人跳，才在與小美的對話中表示尊重她報案的決定。

小美還原當日細節，表示當天阿榮說要放鬆一下要玩小遊戲，如果輸了要喝酒，自己被強迫喝了調酒後，阿榮就開始毛手毛腳，想把她撲倒在沙發上，小美表示「我沒有主動要跟阿榮吃飯喝酒，他都可以當我爸爸」，強調會到阿榮家是因為阿榮指照顧貓也是工作內容，為了工作才會前往。

法官審酌各項事證後不採信阿榮證詞，合議庭認為阿榮在補習班任職，負責面試應徵工作者，竟藉此機會認識小美後，為逞私慾不顧小美性自主權應予尊重，對小美強制猥褻行為，對年僅18歲的小美身心均造成嚴重侵害，且犯後仍否認犯行，未與小美達成和解或賠償損害，也並未向小美表示歉意，此外阿榮於2006、2013年間有妨害性自主、違反性騷擾防治法的前科紀錄，因此可知阿榮已多次利用擔任補習班老師機會對他人性騷擾或猥褻，應有從重量刑之必要。法官依強制猥褻處1年徒刑。

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