國民黨台北市議員張斯綱位於士林的住處日前驚傳遭竊，報導稱竊賊僅偷走小孩的紅包約3、4萬元，其餘物品都沒被偷。北市警中山分局循線到台中逮捕到兩名竊賊，清查兩嫌至少涉及6起竊案。張斯綱本人在臉書發文提到，原來3、4萬元除小孩過年收的壓歲錢，還包括家裡的零用金。

根據《中時新聞網》報導，警方調查，29歲黃姓、32歲徐姓男子住在台中，黃男是酒店經紀，兩嫌從台中租車北上作案，專門學蜘蛛人從大樓後方攀爬水管或鐵窗入侵屋內行竊，還有一次在士林區行竊後，從5樓後陽台攀爬而下時被1樓住戶發現，兩嫌落荒而逃。警方清查，除張斯綱家遭竊走現金約3、4萬元，兩嫌在士林犯下至少3起竊案，中山區還有另一戶民宅遭竊，新北市板橋2件。警方訊後將兩嫌依竊盜罪嫌移送法辦。

「沒錯，斯綱家裡遭小偷了！」張斯綱今(16日)在臉書發文提到，事情發生在上禮拜，發現失竊時馬上就有報警處理。他感謝警察同仁們的辛勞，已經順利抓到2名嫌犯。嫌犯是竊盜慣犯，當天連偷了好幾個地方，「連斯綱住的社區都有兩層樓的住戶被偷。」

張斯綱指出，他們是從大樓後方格柵間隙鑽進來，再往上爬，從後陽台進入行竊。家裡其實並沒有翻動或破壞的痕跡，是小孩發現過年放在抽屜的壓歲錢不見（絕對不是家長騙他說是幫他拿去存起來），連帶發現家裡零用金也通通都不見了，才赫然發現原來是失竊。

張斯綱說，原本不想因為這種私事佔據新聞資源，但有媒體朋友主動來關心詢問，所以才有今天的報導出來。「抱歉叨擾各位，一切安好，感謝大家的關心！」他也提醒大家，外出或睡前務必要檢查門窗並上鎖，維持良好的防竊意識，減少失竊風險！