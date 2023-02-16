精材去年第四季合併營收季減15.3％達17.99億元，較前年同期減少2.3％，毛利率季減0.2個百分點達38.6％，較前年同期提升3.2個百分點，營業利益季減16.4％達5.86億元，較前年同期成長5.0％，稅後純益季減24.8％達4.54億元，與前年同期相較持平，每股純益1.67元。
精材去年晶圓封裝銷貨量年減14.3％達50.7萬片8吋約當晶圓，晶圓測試銷貨量年增5.0％達48.4萬片12吋晶圓，全年合併營收77.32億元，較前年成長0.8％，平均毛利率年增3.4個百分點達37.1％，營業利益24.59億元，較前年成長11.4％，稅後純益19.84億元，與前年相較成長5.7％，每股純益7.31元。精材去年合併營收及稅後純益同步創下歷史新高。
精材上半年景氣需求持續低迷，營收及獲利呈現衰退，其中，第一季消費性CIS封裝會較去年同期減少逾二成，車用CIS封裝需求自去年第四季轉弱，庫存調整預估仍要二個季度，12吋晶圓測試營收與去年同期持平，整體營運要等到第二季下旬才會看到回升。
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