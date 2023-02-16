晶圓代工龍頭台積電（2330）轉投資封測廠精材（3374）去年合併營收77.32億元，稅後純益19.84億元，同步創下歷史新高，每股純益7.31元，董事會決議每普通股擬配發3元現金股利。精材表示，上半年景氣需求持續低迷，整體營運要等到第二季下旬才會看到回升，下半年封裝需求復甦但強度難以預測，預期全年營收及獲利將會低於去年。