和潤表示，揮別去年債市亂流時期，台債市場於今年第一季進入投資人補券旺季，此次發行公司債以總額新台幣40億元，發行期間5年期，票面利率1.50%完成定價，並由群益金鼎證券、臺灣銀行、元大證券、華南永昌綜合證券、凱基證券等13家金融機構得標，群益金鼎證券取得主辦承銷商資格，預計於3月下旬發行。

和潤分析，此次超額認購高達233%，足見金融機構對於和潤經營實力的強力支持與肯定。和潤表示，公司近年各項業務拓展迅速，今年以來積極參與包括充電站以及儲能事業等領域，本次資金募集主要用於充實營運，為未來的成長預作準備。

和潤1月營收21.39億元，創單月歷史次高，連四個月站穩20億元大關。展望今年，和潤分析，今年雖有通膨升息隱憂、經濟趨緩之勢，但在新車供應量可望增長、晶片荒問題緩解，以及多款新車齊發下，今年台灣新車市場銷量車商上看45萬輛，較去年43萬輛成長近5%，因此亦樂觀看待今年汽車分期市場動能。