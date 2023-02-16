晶呈科一廠產能滿載，竹南二廠預計6月完工，主分兩階段增加C4F6各100噸、200噸產能，以及應用在設備清洗/半導體F2/N2，以因應晶圓廠市佔率提高，並切入其他特殊氣體向1～2級製造邁進。

長興因啟動特化、電材及樹脂三事業體擴產項目，資本支出將維持高檔，包括大陸安徽銅陵合成樹脂產能、江蘇蘇州電材事業擴增兩條乾膜光阻塗布線，以及高雄路竹建置特化新廠；後續還會擴充建置東協馬來西亞產能，擴大搶進東協市場。

三福化預估第一季營運因工作天數較少，表現約與去年第三季、第四季相近。預期面板級純化處理量維持7,200噸，半導體級純化處理量2024年拉高至1萬噸，朝整體顯影劑回收業務的新興化學品營收占比達2成以上目標邁進；搭配柳營科學園區N2O廠完成試車，PHBA完成去瓶頸工程年增產1,500噸，活絡長期動能。

長興認為，主要市場中國1、2月需求仍較淡，但隨疫情過去及逐步復工，後續需求應可逐步回升。因應後市布局，持續推動擴產計畫；除台灣高雄路竹建置特化新廠；大陸安徽銅陵斥資6.53億元人民幣擴充合成樹脂產能，第一期年產6.8萬噸，最快預計2024年投產。

長興還擬投資9.25億元人民幣，於大陸江蘇蘇州電材事業擴增兩條乾膜光阻塗布線及建立新研發大樓。長興另購入馬來西亞樹脂廠鄰近土地，將評估東協市場需求，擴大部署三大事業擴充能量。