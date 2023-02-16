台中市公共自行車目前已達1274站，站點全國最多，累計騎乘次數突破6500萬，全年無休的調度員，掌握民眾租借動向，讓上千站YouBike「有位可還、有車可借」，是YouBike營運的幕後英雄。

YouBike調度員是民眾有車可騎的幕後英雄。（交通局提供／張亦惠台中傳真）

公共自行車使用普及，學校、商圈等地的租借高峰期，有不少人好奇如何神支援各場站的車輛供需？微笑單車表示，YouBike租借高峰，為平日周一至周五的上下班與上下課時段，假日則是中午開始至傍晚，調度員補車無縫接軌也有撇步。

微笑單車說，調度員可依據過往的調度數據做預先規畫調度，降低或延緩無車或無位時間，也會事先蒐集場站周邊是否有舉辦活動或學區場站會參考學校的行事曆，確實掌握學生動向，盡量讓民眾有位可還、有車可借，維持各站點車輛的平衡。

一名調度員說，「台中爵士音樂節」是指標性音樂活動，每年舉辦都吸引許多民眾參加，調度員們會在活動周邊YouBike場站駐點，事先準備臨時停放區的車輛，視狀況機動補車或回收場站上多餘YouBike，補車過程也常遇到民眾詢問活動相關資訊，例如希望能推薦附近美食等，詢問到資訊後民眾的感謝也讓調度員感到非常驕傲。

交通局長葉昭甫表示，台中市長盧秀燕從109年底正式啟動「iBike倍增計畫」，全面升級系統為YouBike 2.0，3年內新增千站提前達標，統計至今年2月初已經完成建置1274站，遍及29個行政區，連海拔800公尺的和平區谷關都有設站點，帶動城市騎自行車風氣。