在山區鄉鎮服勤的員警經常可見到「珍奇野獸」，花蓮玉里分局永豐派出所長鍾日順、警員埕偉銘昨晚巡邏勤務，突然在山區公路發現一條百步蛇，在當地百步蛇被視為「山神」，在部落族中有著珍貴地位，員警急忙煞車「禮讓」，還擔心牠遭到車子輾壓，協助護送百步蛇「過馬路」，讓百步蛇重回山林，成為一段佳話。

警方巡邏車昨晚在台23線東富公路11公里處，發現有「山神」之稱的保育類動物「百步蛇」。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮富里鄉在海岸山脈西側山腳下，棲地環境未受破壞，保持生態多樣性，野生動物不少，從富里通往台東縣東河鄉的台23線生態豐富，山羌、台灣藍鵲、領角鴞都不難看到；當地永豐派出所所長鍾日順、警員埕偉銘昨晚執行20至22時巡邏勤務，在台23線11公里處巧遇珍貴稀有的二級保育動物、有「山神」之稱的百步蛇。

警方深夜巡邏台23線東富公路11公里處發現百步蛇。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

鍾日順描述，隨著巡邏車距離越近，當車燈的遠光燈打在柏油路上，赫見地面上疑似有東西正在遊走，下車察看後，才發現這條蛇並不是一般常見的蛇類，而是有「守護神」之稱的百步蛇。

他說，百步蛇在部落族群中有珍貴的地位，也有「祖靈化身」的傳說，給人安定、和平的形象。為守護珍貴的自然產物、避免遭受行經車輛路殺，或夜間行經的民眾受到驚嚇閃躲而引發交通事故情事，他們趕忙下車查看。

因百步蛇具有毒性的二級保育動物，員警小心翼翼，一人在現場協助交通管制，一人則拿取路旁的樹枝，一步一步謹慎細心的引導，將百步蛇能安全過馬路，讓百步蛇「守護神」重回山林。

玉里警分局長林俊廷表示，根據林務局的資料，蛇類通常不會主動攻擊，因此若民眾在外遇到，請保持冷靜及適當距離緩緩避開，並撥打1999通報動保處專人協助；尊重生命、愛護動物，就如同為民服務，也是公務人員核心精神。這次所長在路上為避免路殺及來往車輛受到驚嚇，積極上前營救保育類動物，直得讚許。