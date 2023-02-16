一代巨星劉文正淡出螢光幕30多年，15日突遭前經紀人夏玉順指他因心肌梗塞離世，消息震驚世界華人，令粉絲們難過不已。未料夏玉順昨竟逆轉改口「劉文正還在世」，一手編導劉文正「詐死」引發眾怒，不僅名嘴怒轟惡劣，更有律師指出若媒體因報導此事導致商譽受損，可向夏提告民事損害賠償求償。

夏玉順多年來對外宣稱一直與劉文正保持聯絡，因此這次劉文正生死消息從他口中說出，多數人不疑有他，烏龍死訊的雪球如連鎖效應般越滾越大。究竟夏玉順是何方神聖？他17歲開始接觸秀場，當時便安排冉肖玲、崔苔菁與鳳飛飛等知名藝人演出且場場爆滿，因此開啟經紀人之路，2、30年前被譽為「超級經紀人」，旗下曾擁有蕭薔、陸小芬、伊能靜、陳德容、冉肖玲、甄妮與林志穎等近百位藝人，稱之為「夏家班」。

夏玉順處理藝人私事的手腕甚是有力，著名事件包括林瑞陽當年已婚卻疑因拍戲與張庭爆出緋聞，夏玉順當時挺身護林瑞陽，排除眾議直言：「那個蜘蛛精（張庭）想要吃我們的唐僧肉（林瑞陽）。」後來林瑞陽離婚並與張庭再婚，2人轉往大陸經商。

此外，在劉文正無數的花邊傳聞中，與費翔的特殊情誼最受關注。費翔多年前被問有沒有與劉文正聯絡時，表示「2人是好友，還有聯絡」，夏玉順立刻跳出來反駁：「這個人怎這麼不厚道，2人早已沒連絡。」怒批費翔炒新聞。

或許就是因為夏玉順曾多次為劉文正護航，因此劉死訊一出，各界不疑有他，紛紛哀悼巨星殞落，只是沒想到夏玉順昨竟推翻自己前天對外言論，改口「劉文正死訊是假的」，各方慶幸劉文正死而復生之餘，別忘了，下一回夏玉順口中說出的話能聽信幾分？