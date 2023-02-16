前新竹市長林智堅論文門事件從九合一大選延燒至今，先是中華大學訴願遭教育部駁回，接著又在日前承認自己論文有「寫作瑕疵」，對外致歉並撤回臺大訴願案。前臺大校長管中閔今（16）日在臉書發文表示，當初幫林智堅辯護的人有想到，「臺大是你們可以隨便指控和污衊的嗎？」

管中閔指出，臺大當初在2022年8月9日發表有關林智堅論文審議結論，有部分人士站在林智堅一方，不滿臺大結論發表的很突然，未充分納入林所提出的「論證」。他質疑「這群人」現在要不要出來表示一下看法？「臺大是你們可以隨便指控和污衊的嗎？」

其實早在林智堅論文涉嫌抄襲爆發之初，管中閔就強調，該事件對學校名譽傷害甚鉅，而外界許多捕風捉影的臆測和情緒性的攻擊，對學校名譽又造成多一種傷害。對於學生論文涉及抄襲時該如何處理，臺大早有規定；學校在接獲檢舉後即按照相關規定啟動調查，並無任何遲延。另他當時也一再聲稱，臺大一定堅持學術倫理與誠信的標準，以維護近百年的學術名譽。請社會大眾信任臺大處理學術事務的能力，也尊重臺大的專業判斷。

不少網友看到管中閔發文，紛紛留言「只是因為臺灣價值，所以臺灣大學因此受委屈了。感謝臺大捍衛基本原則」、「這就是管爺！讚」、「我相信臺大的嚴謹度，臺大不會為了政客而犧牲了校譽！」、「管爺你怎麼講的好像林智堅有提出論證似的？」