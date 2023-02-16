高齡97歲的陳姓老翁，日前因上廁所衛生習慣問題，與家人發生口角，竟在晚間7時左右負氣出門，離開文山區住家在外閒晃，在細雨中獨自走了5公里，最後在萬美街一帶體力不支迷路，正當徬惶無助時警方及時獲報，最後將他順利送回住家。

文山一復興派出所接獲民眾報案，表示97歲的長輩因衛生問題被家人提醒，雙方一言不和，老翁在中午時負氣出門，但已天黑確仍未返家，警員劉明翰獲報後，想起剛才巡邏時，依稀有看到1名長者在街頭漫路，隨即原路返回，經耐心找尋，最後在萬美街發現雨中漫步的陳姓老翁，他走了一下午竟已離家超過5公里。

警方隨後通知家屬到場，但老翁看到家人毫不領情，情緒激動，警方見狀好心調解，最後老翁終於冷靜，在家人接送下順利返家，結束一場虛驚。

文山第一分局呼籲，家中有年邁長者或患有失智症家人，可向市府社會局申請長者預防走失手鍊，有利於辨識身分及時協助返家。