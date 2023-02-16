桃園大眾捷運公司今召開董事會，通過新任總經理人事案，由前台北捷運公司副總經理莊英震接任總經理，日前桃園市長張善政才延攬北捷前總經理沈志藏出任桃捷董事長，這回又請來莊英震助陣，盼提升桃捷營運維護並建立優質企業文化。

桃捷公司表示，莊英震為淡江大學電子工程系學士、國立台灣科技大學電機工程系碩士，自1992年起進入軌道運輸領域工作，至今已有31年經驗。他從北捷木栅線電聯車維護基層幹部做起，歷任車輛、中運量運輸、工務及系統等處的處長，軌道經驗基礎扎實，工作表現傑出，被拔擢擔任北捷副總經理。

桃捷公司提到，莊英震因具備電聯車及軌道系統維修、運務等實務經驗與專長，中央部會與交通運輸等單位，曾多次邀請他擔任軌道運輸系統檢查委員或調查委員，參與初勘、經營維護與安全監督檢查等現場督導，實地查核並提供專業諮詢。

此外，莊英震也曾參與桃捷路線初勘與阿里山森林鐵路改善等工作，並於2021年因軌道領域的專業表現，榮獲國立台灣科技大學電機工程系頒發傑出校友。