據韓聯社報導，韓國國防部16日發布2022年版《國防白皮書》，其中將日本表述為「近鄰國家」，反映出加強韓日安全合作和改善雙邊關係的意志。

白皮書中寫到，韓日兩國共享價值，日本是應與韓國建立符合共同利益的未來合作關係的鄰國。而此前的白皮書主要將日本表述為「主要鄰國」、「鄰國」和「夥伴」，而此次首次使用了「近鄰國家」。除此之外，「韓日兩國共享價值」的說法也時隔六年重新登場。

另外，2022年版白皮書中還增加了「韓日國防部門將增進情報領域合作，繼續努力解決其他雙邊問題並改善關係」的內容。同時還列舉了去年6月第十九屆亞洲安全會議（香格里拉對話）期間舉行的韓美日防長會談、9月的韓日副防長會談、11月韓軍參加日本自衛隊閱艦式等兩國交流合作的具體事例。

韓國外交部第一次官（副部長）趙賢東、美國副國務卿雪蔓和日本外務省事務次官森健良，於13日在美國華府舉行會談，三方重申了朝鮮半島無核化原則，並決定加強三邊合作，應對北韓日益加劇的核導威脅。趙賢東和森健良當天下午也進行雙邊會談，重點探討二戰日本強徵勞工韓籍受害者索賠問題。據韓聯社報導，此次會談的核心議題為第三方代付賠款以及日方是否在核心問題上拿出誠意，即涉案日企為籌措賠償金出資並向受害者道歉。

此外，韓日外長本月將藉德國慕尼黑安全會議（MSC）之機舉行雙邊會談。分析認為，韓日外交高層輪番舉行會談，意味著相關磋商有可能面臨重要關頭，雙方有可能基於工作層磋商的進展，努力達成最終協議。