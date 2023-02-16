王子（邱勝翊）趁著年後工作空檔期間，與《全明星運動會》結識的胡釋安、房思瑜、吳心緹、晏柔中、席惟倫、楊孟霖等好友們前往日本自助旅遊9天，他期間造訪淺草寺，時隔11年竟幸運抽到「吉」籤，令他十分開心，再加上收到周星馳（星爺）親手寫的「心想事成」春聯，讓他笑說：「看來新的一年真的好運擋都擋不住。」
王子第一次在日本待這麼長時間，和好友們還朝聖富士山美景，他表示當時天氣晴朗無雲，看到完整的富士山美景，大自然壯麗的景致，讓大夥直呼是「人品爆棚」才有幸親眼欣賞。
除了富士山以外，王子還在迪士尼待了2天，「迪士尼樂園」跟「迪士尼海洋」分2天入園遊玩。熱愛儀式感的他，和朋友們在入園海洋園區時，玩起「高校生」的dress code，大家重新穿上制服，在充滿童趣跟夢想的迪士尼樂園裡，彷彿回到17、18歲的青春時代，瘋玩到說不想回家。
旅遊期間，王子還參與周星馳春聯的送贈活動，沒想到竟然在星爺的Instagram限時動態上被本尊欽點，讓身為星爺迷的他直說不敢相信，表示：「這幅絕對要錶框起來好好收藏。」他還分享最愛的星爺電影是《逃學威龍》系列及《少林足球》，也期盼未來有機會能和偶像合作。
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