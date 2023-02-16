彰化縣是傳統產業大縣、企業的故鄉，未登記工廠一度高達8000多家，為鼓舞合法、永續經營，彰縣府奔走，已輔導納管6000多家，但管理輔導法規定應於3月20日前提出工廠改善計畫，卻仍3成納管工廠尚未提交改善計畫申請書，縣府呼籲保握機會，以免喪失資格。

為了解決臺灣經濟起飛年代，客廳即工廠的歷史共業，從2020年工廠管理輔導法上路，全國納管未登記工廠的家數約3.2萬家，最多是台中市8000多家，彰化次之也有6000多家。但納管也要進一步配合提出改善計畫，否則將喪失最後合法化的機會。

根據法令，納管工廠，必須提出改善計畫相關文件，並應實質完成消防、環保、水利或水保設備的改善，最遲應於2030年3月19日前取得特定工廠登記。

彰縣府指出，取得特定工廠者，除可申請接水接電、取得與合法工廠相近地位外，至2040年3月19日前免受建築法、區域計畫法、都市計畫法、國土計畫法等法規處罰。位於非都市土地者，可申請變更特定目的事業用地；位於都市土地者，可申請變更為特定工廠專用區，後續更可申請一般工廠登記。

彰縣府再次疾呼已申請納管的未登記工廠不論是否通過受理，皆應於3月20日前提出工廠改善計畫，逾期未提送工廠改善計畫者，依法將駁回納管申請，已繳納之納管輔導金不予退回。

另外，為輔導業者如期提送計畫，縣政府除正式函文掛號通知及啟動工業全人力電話逐一提醒業者外，也邀集縣內各鄉鎮公所派員至轄區內未登記工廠所在地協助填寫改善計畫書大綱，申請人可委由公所人員送件至縣府或以郵寄方式將文件在收件截止日前寄送至縣府府工廠登記單一窗口櫃台，確保經營權益。